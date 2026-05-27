Как выглядит дом, где король Чарльз и королева Камилла любят проводить в уединении каждое лето

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Реклама

Но многие не знают, что в глубине этих лесов, всего в шести милях от замка, скрывается еще одна королевская резиденция — тайное убежище, которое королю Чарльзу удалось сохранить только для себя и своей жены Камиллы.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

В то время как остальная часть королевской семьи собирается в замке Балморал, монарх часто останавливается в Биркхолле, потому что это меньший по размеру, живописный замок с уютной атмосферой, где он может по-настоящему расслабиться и поработать в уединении.

Биркхолл в поместье Балморал, Шотландия, около 1980-х годов / © Getty Images

Именно Биркхолл служит ему настоящим домом вдали от дома во время ежегодной летней поездки семьи в Шотландию. Это то место, где он решил спрятаться, когда разразился скандал с его романом с Камиллой Паркер Боулз в 90-х. Много лет спустя именно здесь Чарльз сделал предложение своей возлюбленной Камилле, и именно здесь они провели медовый месяц после свадьбы в 2005 году. По сути, это единственное королевское поместье, которое можно по-настоящему считать их супружеским домом.

Реклама

Биркхолл, королевская резиденция в поместье Балморал в Шотландии, 18 мая 1961 года / © Getty Images

Биркхолл был построен в 1715 году и приобретен королевой Викторией в 1849 году для молодого принца Уэльского. Более детально о поместье мы уже рассказывали ранее.

Новости партнеров