Как выглядит дом, где король Чарльз и королева Камилла любят проводить в уединении каждое лето
Каждое лето члены королевской семьи проживают в шотландском замке Балморале, своем величественном шотландском поместье площадью 50 000 акров.
Но многие не знают, что в глубине этих лесов, всего в шести милях от замка, скрывается еще одна королевская резиденция — тайное убежище, которое королю Чарльзу удалось сохранить только для себя и своей жены Камиллы.
В то время как остальная часть королевской семьи собирается в замке Балморал, монарх часто останавливается в Биркхолле, потому что это меньший по размеру, живописный замок с уютной атмосферой, где он может по-настоящему расслабиться и поработать в уединении.
Именно Биркхолл служит ему настоящим домом вдали от дома во время ежегодной летней поездки семьи в Шотландию. Это то место, где он решил спрятаться, когда разразился скандал с его романом с Камиллой Паркер Боулз в 90-х. Много лет спустя именно здесь Чарльз сделал предложение своей возлюбленной Камилле, и именно здесь они провели медовый месяц после свадьбы в 2005 году. По сути, это единственное королевское поместье, которое можно по-настоящему считать их супружеским домом.
Биркхолл был построен в 1715 году и приобретен королевой Викторией в 1849 году для молодого принца Уэльского. Более детально о поместье мы уже рассказывали ранее.