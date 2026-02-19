ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

Как выглядит дом в Сандрингеме, куда должен был переехать экс-принц Эндрю, пока его не арестовали

Сегодня брат короля Чарльза — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — празднует 66-летие. День рождения бывшего герцога Йоркского проходит в очень неприятной атмосфере.

Ольга Кузьменко
Ферма Марш

Ферма Марш / © Getty Images

Стало известно, что любимый сын покойной королевы Елизаветы II, сегодня был арестован полицией Темзы с подозрением в неправомерных действиях на государственной должности.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / © Getty Images

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / © Getty Images

После переезда из Роял-Лодж на ферму Вуд в Сандрингеме, жизнь опального бывшего принца была довольно однообразна. Жить в этом доме, который ранее занимал его отец принц Филипп, когда хотел уединиться от публики, Эндрю будет временно.

Ферма Марш / © Getty Images

Ферма Марш / © Getty Images

Его постоянным местом жительства станет ферма Марш, где сейчас ведутся ремонтные работы. Репортеры сделали несколько свежих фотографий этой местности, куда должен будет снова переехать экс-принц.

Ферма Марш / © Getty Images

Ферма Марш / © Getty Images

Однако, в связи с его внезапным арестом, возникают новые вопросы о том, понадобится ли Эндрю Маунтбеттен-Виндзору эта ферма в дальнейшем. Ранее сообщалось, что брат короля Чарльза должен был переехать туда до апреля.

Ферма Марш / © Getty Images

Ферма Марш / © Getty Images

