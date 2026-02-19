- Дата публикации
Как выглядит дом в Сандрингеме, куда должен был переехать экс-принц Эндрю, пока его не арестовали
Сегодня брат короля Чарльза — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — празднует 66-летие. День рождения бывшего герцога Йоркского проходит в очень неприятной атмосфере.
Стало известно, что любимый сын покойной королевы Елизаветы II, сегодня был арестован полицией Темзы с подозрением в неправомерных действиях на государственной должности.
После переезда из Роял-Лодж на ферму Вуд в Сандрингеме, жизнь опального бывшего принца была довольно однообразна. Жить в этом доме, который ранее занимал его отец принц Филипп, когда хотел уединиться от публики, Эндрю будет временно.
Его постоянным местом жительства станет ферма Марш, где сейчас ведутся ремонтные работы. Репортеры сделали несколько свежих фотографий этой местности, куда должен будет снова переехать экс-принц.
Однако, в связи с его внезапным арестом, возникают новые вопросы о том, понадобится ли Эндрю Маунтбеттен-Виндзору эта ферма в дальнейшем. Ранее сообщалось, что брат короля Чарльза должен был переехать туда до апреля.