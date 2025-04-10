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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
1 мин

Как выглядит особняк, где состоялась свадьба королевы Виктории и принца Альберта: представлены фото

Говорим сегодня о знаменитом Сент-Джеймсском дворце.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Виктория и принц Альберт

Королева Виктория и принц Альберт / © Getty Images

Впервые обычно частная резиденция распахнет свои двери для посетителей, и представители общественности, которые смогут совершить эксклюзивную экскурсию внутри.

500-летняя королевская история этого поместья поистине впечатляет: здесь жил Генрих VIII, здесь проходила свадьба королевы Виктории и принца Альберта, а также здесь был официально провозглашен королем Чарльз III.

Экскурсии включают осмотр Государственных покоев и проводятся с 11 апреля по 31 мая. Стоимость билета составляет 85 фунтов стерлингов (около 100 долларов) на человека. А вот фотосъемка внутри дома и на его территории запрещена.

Па данным сайта Royal Collection Trust, все даты уже распроданы, и, очевидно, желающих посмотреть на дворец очень много.

Фриари-Корт в Сент-Джеймсском дворце / © Getty Images

Фриари-Корт в Сент-Джеймсском дворце / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о семи знаменитых дворцах короля Чарльза III.

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