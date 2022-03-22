Как выглядит жена экс-нардепа Котвицкого, которая пыталась вывести из Украины 28 миллионов долларов

Убегая из страны, жена миллионера прихватила с собой шесть чемоданов денег и, конечно же, не задекларировала.

На прошлой неделе жена бывшего депутата VIII созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого, Анастасия, пыталась вывезти из Украины в Венгрию огромную сумму денег. Речь идет о 28 миллионах долларов и 1,3 миллиона евро, которые были обнаружены пограничниками в шести чемоданах. Задекларированы в Украине они не были.

Фото: facebook Анастасия Котвицкая

О том, что девушка пыталась увезти деньги, стало известно 20 марта. Как сообщает OBOZREVATEL, наличные обнаружили в минивэне Opel Vivaro на пункте пропуска "Вилок", с Анастасией была ее мать Галина Кучер и два мужчины с гражданством Венгрии, предположительно, их охрана. Украинские таможенники осмотр чемоданов якобы не провели, а вот на стороне соседнего государства вещи проверили, поэтому задекларировать все деньги Котвицкой все же пришлось, сообщает УП.

Фото: facebook Анастасия Котвицкая

Отметим, что до войны Анастасия вела богемный образ жизни, любила дорогие брендовые вещи, автомобили, изделия из натурального меха, драгоценности. Замужем за Котвицким Анастасия с 2021 года и является его второй женой. Разница в возрасте пары около 20 лет.

Фото: facebook Анастасия Котвицкая

После брака девушка якобы занималась бизнесом и основала фирму "Геос", но до того работала чиновницей в Департаменте экономики и международных отношений Харьковской ОГА. На тот момент она также декларировала люксовые вещи, при том что ее официальные доходы составляли чуть более 170 тысяч гривен в год, а вот активы – 95 тысяч долларов и 1,4 миллиона гривен.

Все соцсети супруги закрыли. Сам Котвицкий заявил, что обвинения в сторону его супруги - клевета. Сама Анастасия ситуация никак не комментировала. Однако на протяжении многих лет нардеп считался одним из самых богатых депутатов Украины, в 2015 году он задекларировал 970 миллионов гривен, хотя тогда тоже назвал это "бухгалтерской ошибкой". Также у Котвицкого тесные деловые и политические связи с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

На страницах в соцсетях из тех фото, которые остались доступны, видно, что Анастасия любит профессиональные фотосессии, носит дорогие украшения и брендовые вещи.

На снимках, опубликованных изданием Daily Mail, миллионерша позирует в ювелирных изделиях от Дом Van Cleef & Arpels и дорогих часах на запястье.

Что касается других членов семьи экс-нардепа Котвицкого, то ранее он был женат на Алле Котвицкой, которая занимает должность ректора Национального фармацевтического университета. В этом браке у пары родилась дочь Виолетта, которой сейчас 24 года. Девушка получила образование в Швейцарии, а в соцсетях постит снимки роскошной жизни, которую оплачивает ее отец.

Фото: instagram Виолетта Котвицкая

Фото: instagram Виолетта Котвицкая

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