Как выглядит жена экс-нардепа Котвицкого, которая пыталась вывести из Украины 28 миллионов долларов

Убегая из страны, жена миллионера прихватила с собой шесть чемоданов денег и, конечно же, не задекларировала.
На прошлой неделе жена бывшего депутата VIII созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого, Анастасия, пыталась вывезти из Украины в Венгрию огромную сумму денег. Речь идет о 28 миллионах долларов и 1,3 миллиона евро, которые были обнаружены пограничниками в шести чемоданах. Задекларированы в Украине они не были.
О том, что девушка пыталась увезти деньги, стало известно 20 марта. Как сообщает OBOZREVATEL, наличные обнаружили в минивэне Opel Vivaro на пункте пропуска "Вилок", с Анастасией была ее мать Галина Кучер и два мужчины с гражданством Венгрии, предположительно, их охрана. Украинские таможенники осмотр чемоданов якобы не провели, а вот на стороне соседнего государства вещи проверили, поэтому задекларировать все деньги Котвицкой все же пришлось, сообщает УП.
Отметим, что до войны Анастасия вела богемный образ жизни, любила дорогие брендовые вещи, автомобили, изделия из натурального меха, драгоценности. Замужем за Котвицким Анастасия с 2021 года и является его второй женой. Разница в возрасте пары около 20 лет.
После брака девушка якобы занималась бизнесом и основала фирму "Геос", но до того работала чиновницей в Департаменте экономики и международных отношений Харьковской ОГА. На тот момент она также декларировала люксовые вещи, при том что ее официальные доходы составляли чуть более 170 тысяч гривен в год, а вот активы – 95 тысяч долларов и 1,4 миллиона гривен.
Все соцсети супруги закрыли. Сам Котвицкий заявил, что обвинения в сторону его супруги - клевета. Сама Анастасия ситуация никак не комментировала. Однако на протяжении многих лет нардеп считался одним из самых богатых депутатов Украины, в 2015 году он задекларировал 970 миллионов гривен, хотя тогда тоже назвал это "бухгалтерской ошибкой". Также у Котвицкого тесные деловые и политические связи с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
На страницах в соцсетях из тех фото, которые остались доступны, видно, что Анастасия любит профессиональные фотосессии, носит дорогие украшения и брендовые вещи.
На снимках, опубликованных изданием Daily Mail, миллионерша позирует в ювелирных изделиях от Дом Van Cleef & Arpels и дорогих часах на запястье.
Что касается других членов семьи экс-нардепа Котвицкого, то ранее он был женат на Алле Котвицкой, которая занимает должность ректора Национального фармацевтического университета. В этом браке у пары родилась дочь Виолетта, которой сейчас 24 года. Девушка получила образование в Швейцарии, а в соцсетях постит снимки роскошной жизни, которую оплачивает ее отец.
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