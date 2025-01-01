Как выглядят подросшие дети Меган и Гарри: в Соцсети распространили фото

Ранее мы сообщали, что у герцога и герцогини Сассекских в этом году было две рождественские открытки. Одна – для публичного использования, и другая – для личного, которую семья якобы рассылала друзьям и близким людям.

Рождественская открытка Меган и Гарри, фото: Archewell foundation

Как пишет пресса, эта карточка с принцем Арчи и принцессой Лилибет была создана с помощью искусственного интеллекта, и поклонники семьи остались недовольны.

Открытка, сделанная, по-видимому, анонимным фанатом, гласила: "Веселого Рождества и счастливого Нового года от принца Арчи и принцессы Лилибет". На сгенерированном с помощью компьютера изображении Лилибет в платье, похожем на то, в котором она была запечатлена на ранее опубликованных фотографиях Меган и Гарри, пишет express.co.uk.

Сгенерированная искусственным интеллектом фотография Арчи и Лилибет (Фото: X/Twitter)

Напомним, Рождество Меган Маркл и принц Гарри вместе с двумя детьми провели в своем доме в Монтесито. Хотя, приглашение из Лондона они таки получили, но не от короля Чарльза, а от другого родственника. Правда решили остаться на праздничный период дома.

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