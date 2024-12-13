Как выглядят взрослые дети королевы Камиллы от первого брака - Том и Лора Паркер-Боулз

Королева Камилла до того как выйти замуж за Чарльза III была в отношениях с Эндрю Паркером-Боулзом, тогдашним гвардейским офицером - лейтенантом в Blues and Royals. Они поженились после многолетнего романа. На момент венчания Камилле было 25 лет, а Паркеру-Боулзу 33 года. В браке у них родилось двое детей - сын Том и дочь Лора, которые очень похожи на своего отца.

Дети Камиллы сейчас являются пасынком и падчерицей короля Великобритании, а также сводной сестрой и братом принцев Уильяма и Гарри, но появляются на публике редко. Они не выполняют никаких королевских обязанностей и не имеют привилегий, как принцы или принцессы, а также никаких титулов.

Том Паркер-Боулз

Он автор кулинарных книг, лауреат многих премий. Известен также своими выступлениями в качестве судьи в телевизионных кулинарных шоу и обзорами ресторанных блюд по всей Великобритании и за рубежом. Он также является собственником бизнеса по производству пива и снеков.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Том был один раз женат на Саре Байс. В браке у них родилось двое детей - дочь Лола и сын Фредерик. В 2018 году они расстались.

Том Паркер-Боулз и его бывшая жена Сара / Фото: Getty Images

Том иногда появляется на важных семейных мероприятиях, таких как службы в церкви или государственные праздники. Иногда он также посещает скачки, которые так любят Чарльз и Камилла.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Лора Паркер-Боулз (после замужества Лопес)

Она английский куратор искусств, окончила Оксфордский университет Брукса, где изучала историю искусств и маркетинг. Лора уже успела поуправлять несколькими галереями в Лондоне и была соучредителем и владельцем модного бутика.

Лара Лопес / Фото: Getty Images

В 2006 году Лора вышла замуж за модель Calvin Klein, а ныне дипломированного бухгалтера Гарри Лопеса. В браке у них родилось трое детей - очь Элиза и два сына-близнеца Гас и Луи.

Лара Лопес / Фото: Getty Images

Лора также, когда попадает под прицел фотографов, часто становится объектом для обсуждений из-за ее странных нарядов. Женщина иногда подбирает вещи не очень удачно и явно проигрывает в стиле своей матери-королеве, над образами которой работают многие стилисты.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Лора Лопес / Фото: Getty Images

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