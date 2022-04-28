Как вынужденная миграция влияет на детей и что с этим делать

Как вынужденная миграция влияет на детей и что с этим делать

Во время войны многие украинцы были вынуждены изменить свое место жительства. В стрессовых условиях физической опасности тяжело взрослым и детям.

Вынужденная эвакуация может очень негативно влиять на эмоциональное состояние детей из-за возможных трудностей принятия и адаптации к новой жизненной реальности. Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина на канале "Психологическая поддержка" рассказывает, что с этим делать.

Изменение места жительства, особенно если это другая страна, может обуславливать различные эмоциональные и поведенческие реакции у детей:

неустойчивое эмоциональное состояние (от чрезвычайно положительных эмоций до крайне отрицательных);

усиление эмоциональных проявлений (когда эмоциональные реакции очень бурные);

нарушение поведения (даже у детей, которые обычно были послушными);

проблемы общения и нарушения отношений со сверстниками и взрослыми (недоразумения, конфликты).

Как помочь ребенку?

В этот период важно сохранять привычный режим жизни ребенка, создавать счастливое детство на все невзгоды, даже в условиях вынужденной миграции.

Если приближаются какие-нибудь важные события (день рождения, государственные праздники), по возможности празднуйте их.

Так же, можно создавать приятные моменты, организовывая встречи с друзьями, новыми знакомыми или экскурсии в интересные места.

Это позволит сбалансировать эмоциональное состояние ребенка, насытить его положительными впечатлениями. Праздник не стоит откладывать на потом, на послевоенный период, ведь жизнь нельзя остановить.

Старайтесь возобновить привычные дела, которыми ребенок занимался на дому.

Это придает душевному покою и внутреннему уравновешенности, позволяет восстановить чувство стабильности жизни.

Важно продолжать обучение. Это можно делать офлайн в местной школе, на территории, где вы сейчас находитесь, или онлайн в украинской школе.

Если есть возможность, можно продолжать те активности, в которые был включен ребенок дома, заниматься музыкой, спортом, посещать кружки.

Следите за тем, чтобы ребенок достаточно двигался, больше бывал на свежем воздухе. Хороши пешие или велосипедные прогулки, утренние или вечерние пробежки, любые занятия спортом индивидуально или в группе.

По возможности привлекайте детей к волонтерской помощи, направленной на усиление Украины и каждого украинца.

Приобщение к общему национальному делу придает личностную уверенность, формирует патриотические чувства, позволяет чувствовать себя настоящим украинцем.

Читайте также: