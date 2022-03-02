Как заснуть, если постоянная тревога: советы психолога

В условиях постоянной тревоги и опасности для жизни очень важно быть в состоянии принимать решения и мыслить критически. Для этого жизненно необходимо спать.

Сон – это базовая потребность человека. Хотя бы несколько часов в сутки, но сон должен быть даже во время войны. Телеграм-канал "Психологическая поддержка" и психолог Виктория Горбунова делятся советами, как хоть немного поспать.

Оборудуйте место для сна. В самом безопасном доступном укрытии.

Теплые вещи. Спальные мешки, одеяла, теплая одежда. Детям также важно иметь рядом свои игрушки, не запрещайте им.

Максимальная звукоизоляция. Используйте беруши, можно обмотать голову шарфом, надеть шапку, сделать углубление из одежды и одеял.

Обнимайтесь. Это поможет согреться, немного снизит тревогу, выровняет сердцебиение. Детей гладьте по спине, голове, прижимайте к себе, укачивайте, пойте колыбельные.

Ограничьте новости. Выберите два-три источника, из которых вы получаете новости, и проверяйте информацию в фиксированные периоды времени.

Используйте для сна все возможные интервалы времени. Старайтесь заснуть не только ночью, но и в любые доступные периоды времени днем.

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