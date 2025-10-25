- Дата публикации
Как жена принца Эндрю — Сара Фергюсон — отреагировала на его решение отказаться от тилула герцога Йоркского
Раскрыта реакция Сары Фергюсон на потерю титула герцогини Йоркской.
На прошлой неделе стало известно, что принц Эндрю решил отказаться от своего титула герцога Йоркского. Это коснулось и его бывшей жены Сары, которая теперь не может называться герцогиней Йоркской.
Неизвестный источник сообщил журналу Hello! какой была реакция Сары на то, что у нее больше тоже нет титула.
«Потеря титула герцогини Йоркской не будет иметь большого значения для Сары Фергюсон. После того, как ее бывший муж принц Эндрю объявил об отказе от своих титулов, Сара спокойно относится к решению своего бывшего мужа. „Она всегда будет поддерживать решения своего бывшего мужа и сделает все возможное для короля. Для нее это не будет иметь большого значения“, — рассказал источник, который пожелал остаться неназванным.
После развода с Эндрю в 1996 году Сара использовала титул герцогини Йоркской, но на протяжении многих лет в профессиональной деятельности использовала свою девичью фамилию — Фергюсон. Она продолжит именоваться Сарой Фергюсон и далее.
Ранее мы подробнее рассказывали, почему сын королевы Елизаветы II отказался от титула и, что будет с его экс-женой и дочерьми.