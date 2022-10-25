Как жила принцесса Маргарет: с чего начиналось утро сестры королевы Елизаветы II

Образ жизни членов британской королевской семьи часто показывают в фильмах и сериалах. Взять хотя бы сериал "Корона", выход пятого сезона все ждут с нетерпением.

Недавно в прессу попала интересная информация о сестре королевы Елизаветы II – принцессе Маргарет.

Принцесса Маргарет и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Отрывок из книги Крейга Брауна "Мэм Дарлинг: 99 взглядов на принцессу Маргарет" недавно стал вирусным в Твиттере, когда фанат королевской семьи поделился разделом биографии, посвященным утреннему распорядку покойной принцессы, пишет express.

В нем сообщалось, что принцесса находилась в постели до позднего утра, а когда просыпалась начинала день с просмотров утренних газет и много курила. Ее завтрак начинался приблизительно в 11 утра, после фрейлина готовила для Маргарет ванну, а дальше принцесса еще час проводила за туалетным столиком, где ей делали макияж и прическу, прежде, чем она надевала чистую одежду и спускалась вниз.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

К 12:30 принцесса спускалась вниз, чтобы выпить водки. А затем принцесса проводила время за обедом вместе с королевой-матерью. За обедом королевские особы пили вино. Также на столе всегда были свежие фрукты и сыры.

А вот у королевы Елизаветы II день начинался совершенно иначе. Ее утро начиналось в 7.30, она пила чай с печеньем в постели, далее принимала успокаивающую ванну и таким вдохновляющим образом начинала свой день.

Читайте также: