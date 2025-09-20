Как живут Сассекские в Калифорнии: сосед Гарри и Меган поделился интересными подробностями

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские живут в своем роскошном особняке в Монтесито с двумя детьми — принцем Арчи, которому 6 лет и принцессой Лилибет, которой 4 года с тех пор, как покинули Британию в январе 2020 года, сложив с себя королевские обязанности.

С момента переезда в США пять лет назад о домашней жизни Сассекских известно немного, за исключением небольших отрывков, показанных в документальном сериале Netflix и шоу Меган «С любовью, Меган», которое герцогиня снимает не в их доме, а в особняке пососедству.

Меган и Гарри

Одним из соседей парі является местный корреспондент Ричард Майнардс, проживающий неподалеку. Он рассказал The Telegraph, что принц Гарри часто видят прогуливающимся по берегу в одиночку, катающимся на велосипеде или иногда выходящим пообедать, хотя всегда вместе со своей группой охраны.

А вот Меган предпочитает сохранять незаметное присутствие, но, в отличие от ее мужа, ее чаще можно увидеть наслаждающейся едой с друзьями или прогуливающейся по местным рынкам.

Меган Маркл на пляже в Монтесито

«Они живут довольно роскошно, лучшего места и не придумаешь. У нас здесь много очень богатых и очень известных людей, и ни у кого из них нет такой свиты безопасности, как у Сассекских», — говорит Ричард.

Ранее мы рассказывали, почему принц Гарри и Меган Маркл решили уехать из Великобритании, хотя сейчас принц очень хочет привезти туда своих детей, чтобы показать им места своего детства.

Автомобиль принца Гарри возле Кларенс-хауса в Лондоне

Недавно Гарри встретился с отцом королем Чарльзом и прокомментировал их встречу лишь несколькими словами.