Как живут Сассекские в Калифорнии: сосед Гарри и Меган поделился интересными подробностями
Сосед принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито рассказал, каково это — жить рядом с королевской четой и какова их жизнь на самом деле после того, как они покинули Великобританию в 2020 году.
Герцог и герцогиня Сассекские живут в своем роскошном особняке в Монтесито с двумя детьми — принцем Арчи, которому 6 лет и принцессой Лилибет, которой 4 года с тех пор, как покинули Британию в январе 2020 года, сложив с себя королевские обязанности.
С момента переезда в США пять лет назад о домашней жизни Сассекских известно немного, за исключением небольших отрывков, показанных в документальном сериале Netflix и шоу Меган «С любовью, Меган», которое герцогиня снимает не в их доме, а в особняке пососедству.
Одним из соседей парі является местный корреспондент Ричард Майнардс, проживающий неподалеку. Он рассказал The Telegraph, что принц Гарри часто видят прогуливающимся по берегу в одиночку, катающимся на велосипеде или иногда выходящим пообедать, хотя всегда вместе со своей группой охраны.
А вот Меган предпочитает сохранять незаметное присутствие, но, в отличие от ее мужа, ее чаще можно увидеть наслаждающейся едой с друзьями или прогуливающейся по местным рынкам.
«Они живут довольно роскошно, лучшего места и не придумаешь. У нас здесь много очень богатых и очень известных людей, и ни у кого из них нет такой свиты безопасности, как у Сассекских», — говорит Ричард.
Ранее мы рассказывали, почему принц Гарри и Меган Маркл решили уехать из Великобритании, хотя сейчас принц очень хочет привезти туда своих детей, чтобы показать им места своего детства.
Недавно Гарри встретился с отцом королем Чарльзом и прокомментировал их встречу лишь несколькими словами.