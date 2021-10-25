Какая была эффектная: вспоминаем роскошный образ 29-летней королевы Елизаветы II

Луки королевы Елизаветы II всегда были роскошными. Сегодня вспоминаем один ее образ, в котором монарх выходила в свет.

На этом фото, которое было сделано 25 октября 1955 года, королева Елизавета II и президент Португалии Кравейру Лопиш прибывают в Букингемский дворец в Лондоне. Президент тогда находился с трехдневным визитом в Великобритании.

Королеве Елизавете II на фото 29 лет, она одета в красивое бархатное платье с пышной юбкой и пуговицами посередине. На воротнике платья пришпилена брошка-цветок, обута Елизавета в черные туфли на каблуках, на ней белые перчатки, а в руке она держит маленькую сумку. У монарха красиво уложены волосы, а на лице макияж. Королеву сопровождает ее дядя, герцог Глостерский.

Королева Елизавета II / Associated Press

Отметим, с годами Ее Величество королева не утратила чувство стиля и по-прежнему выглядит великолепно. Только сейчас в ее гардеробе преобладает еще больше ярких нарядов.

Королева Елизавета II / Associated Press

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