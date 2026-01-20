- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая была малышка: как выглядела принцесса Шарлотта десять лет назад
В связи с набирающем популярности трендом в соцсетях «2026 — это новый 2016», мы решили вспомнить, как выглядела десятью годами ранее принцесса Шарлотта Уэльская.
На этом снимке, сделанном 25 декабря 2016 года, принцесса Шарлотта, которой на тот момент было всего 1,5 года, посещала церковь в Баклбери, в Беркшире на Рождество.
Юная принцесса была одета в милое темно-синее пальто и бордовые колготы, платье в тон им и кожаные туфельки с застежками вокруг щиколотки. Ее светлые волосы были заколоты миниатюрным бантом, кстати, банты в волосах принцесса Шарлотта любит носить и сейчас.
В декабре 2025 года принцесса Шарлотта Уэльская с семьей также посещала рождественскую службу в Сандрингеме. Сейчас ей десять с половиной лет и она очень выросла. Девочка была одета сдержанно и в выдержанной стилистике с ее мамой принцессой Кейт.
Ранее, напомним, мы вспоминали, как выглядела принцесса Уэльская Кэтрин в 2016 году.