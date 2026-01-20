Какая была малышка: как выглядела принцесса Шарлотта десять лет назад

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

На этом снимке, сделанном 25 декабря 2016 года, принцесса Шарлотта, которой на тот момент было всего 1,5 года, посещала церковь в Баклбери, в Беркшире на Рождество.

Юная принцесса была одета в милое темно-синее пальто и бордовые колготы, платье в тон им и кожаные туфельки с застежками вокруг щиколотки. Ее светлые волосы были заколоты миниатюрным бантом, кстати, банты в волосах принцесса Шарлотта любит носить и сейчас.

Принцесса Шарлотта в декабре 2016 года / © Getty Images

В декабре 2025 года принцесса Шарлотта Уэльская с семьей также посещала рождественскую службу в Сандрингеме. Сейчас ей десять с половиной лет и она очень выросла. Девочка была одета сдержанно и в выдержанной стилистике с ее мамой принцессой Кейт.

Принцесса Шарлотта в декабре 2025 года / © Associated Press

