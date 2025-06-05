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Какая эффектная: 72-летняя Брижит Макрон в белой мини-юбке продемонстрировала стройные ноги
Первая леди Франции в своем гардеробе имеет немало стильной белой одежды, в которой часто появляется на публике.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего тура по Юго-Восточной Азии посетили Сингапур. В здании парламента они встретились с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и его супругой Джейн Иттоги.
Первая леди Франции появилась там в белом костюме, состоявшем из укороченного жакета с пуговицами с одной стороны и короткой юбки, которая подчеркнула ее стройные ноги.
Аутфит Брижит дополнила молочными остроносыми туфлями на шпильках. У нее был объемный парик и макияж смоки-айс.
Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые сочетал с черными туфлями.
Напомним, Брижит Макрон на государственном ужине в Сингапуре появилась в белом платье-футляре до колен с ажурными цветочными рукавами.