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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Какая эффектная: 72-летняя Брижит Макрон в белой мини-юбке продемонстрировала стройные ноги

Первая леди Франции в своем гардеробе имеет немало стильной белой одежды, в которой часто появляется на публике.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит и Эммануэль Макрон

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего тура по Юго-Восточной Азии посетили Сингапур. В здании парламента они встретились с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и его супругой Джейн Иттоги.

Первая леди Франции появилась там в белом костюме, состоявшем из укороченного жакета с пуговицами с одной стороны и короткой юбки, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

Аутфит Брижит дополнила молочными остроносыми туфлями на шпильках. У нее был объемный парик и макияж смоки-айс.

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые сочетал с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон на государственном ужине в Сингапуре появилась в белом платье-футляре до колен с ажурными цветочными рукавами.

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