Какая эффектная: 82-летняя Нэнси Пелоси подчеркнула фигуру красным платьем

У спикера палаты представителей прекрасное чувство стиля. Каждый ее выход эффектен и ярок.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приняла участие в церемонии регистрации законопроекта в Вашингтоне. После этого она встретилась с журналистами и ответила на вопросы.

Там спикер появилась в эффектном аутфите. На ней было красное платье-футляр и замшевые красные туфли на шпильках.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Образ она дополнила золотыми серьгами, золотым широким ожерельем и браслетом. К платью Нэнси прикрепила золотую брошь в виде американского флага.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Аккуратная укладка и макияж с акцентом на красной помаде завершили эффектный лук Пелоси.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, недавно спикер посетила пленарное заседание нижней палаты в Токио. Там она предстала в любимом голубом платье-рубашке миди с перфорацией. К наряду она прикрепила два значка в виде американского и японского флагов. На лице у нее была голубая защитная маска.

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