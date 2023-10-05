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Какая эффектная: премьер-министр Латвии в красной блузке и на шпильках прибыла на саммит

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
579
Время на прочтение
1 мин
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Какая эффектная: премьер-министр Латвии в красной блузке и на шпильках прибыла на саммит

Эвика Силиня / Фото: Associated Press

Эвика Силиня принимает участие в саммите на юге Испании.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибывала на Европейский саммит, который проходит в испанском городе Гранада.

Политик выглядела эффектно. Она скомбинировала черную юбку-карандаш с красной блузкой, у которой были епископские рукава и золотистая пуговица в зоне декольте.

Эвика Силиня / © Associated Press
Эвика Силиня / Фото: Associated Press

Образ Эвика дополнила замшевыми красными туфлями на шпильках.

Премьер-министр дополнила лук красивой прической с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде.

Эвика Силиня / © Associated Press
Эвика Силиня / Фото: Associated Press

Эвика Силиня – очень красивая женщина, умеющая подчеркивать свою красоту.

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Дата публикации
Просмотры
579
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