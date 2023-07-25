Какая эффектная: пресс-секретарь Байдена красным платьем с декольте подчеркнула стройную фигуру

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не перестает радовать нас своими яркими летними образами, в которых она появляется на брифингах в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз женщина надела на работу алое платье миди с лацканами, без рукавов, с пикантным декольте и декоративными пуговицами на животе. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин предстала со своей любимой прической с кудрями, макияжем с персиковыми тенями на веках, уши она украсила золотыми серьгами в виде листочков, а шею – деликатным кулоном-камешком на золотой цепочке. Бежевый маникюр завершил аутфит Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин появиоась на работе в трикотажном платье в рубчик мандаринового цвета и жемчужных серьгах.

Читайте также: