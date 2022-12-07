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Какая эффектная: Сара Йоркская в красном жакете и макси-платье блистала на гала-вечере

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
689
Время на прочтение
2 мин
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Какая эффектная: Сара Йоркская в красном жакете и макси-платье блистала на гала-вечере

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Сара Йоркская вместе со старшей дочерью - принцессой Беатрис - и зятем Эдоардо Мапелли-Моцци посетила гала-концерт The Lady Garden Gala 2022 в Лондоне.

Недавно Сара вернулась из Будапешта, где презентовала свою книгу "Ее сердце для компаса". Спустя несколько дней после возвращения герцогиня вместе с членами своей семьи посетила светское мероприятие в британской столице.

Сара Йоркская / © Getty Images
Сара Йоркская / Фото: Getty Images

На гала-концерт 64-летняя Сара приехала в красно-черном жакете в стиле милитари с черным воротником-стойкой от The extreme collection, к которому надела черное макси-платье и подобрала черный клатч Dolce & Gabbana с золотым декором.

Сара распустила свои жгуче-рыжие волосы, сделала макияж, надела миниатюрные серьги-капли, а на шею - золотую цепочку с медальоном. На запястье у герцогини также сверкало несколько браслетов. Выглядела она в этот вечер очень эффектно.

Ее дочь принцесса Беатрис приехала на концерт в жаккардовом платье миди с цветочным принтом и оборками от своего любимого бренда The Vampire's Wife, сочетая его с замшевыми туфлями-лодочками от Reiss, а в руке держала черный клатч из кожи крокодила с инициалами B.е.Y. Принцессу и герцогиню фотографы запечатлели вместе.

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / © Getty Images
Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
689
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