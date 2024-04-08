Какая элегантная: герцогиня Софи с мужем Эдвардом посетила смену караула в Букингемскои дворце

Принц Эдвард и герцогиня Софи присутствовали на специальном параде в Лондоне, посвященном 120-летию "сердечного соглашения" — исторического дипломатического соглашения между Великобританией и Францией, заложившего основу для их сотрудничества в обеих мировых войнах.

Герцог и герцогиня Эдинбургские от имени короля Чарльза III, вместе с послом Франции в Великобритании Элен Дюшен наблюдали, как военнослужащие 1-го французского полка республиканской гвардии принимали участие в церемонии смены караула в Букингемскои дворце в Лондоне.

Франция — первая страна, не входящая в Содружество, приняла участие в смене караула. Это была особая смена караула, в ходе которой британские и французские войска поменялись местами.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / Фото: Associated Press

Это соглашение, которое было подписано 8 апреля 1904 года, укрепило союз между двумя странами на протяжении всей Первой мировой войны, продемонстрировав улучшение отношений между бывшими заклятыми врагами и положило начало англо-французской дружбе, которая существует и по сей день.

Герцогиня Софи появилась сегодня на мероприятии в светлом длинном пальто, небесно-голубой блузке и юбке такого же цвета, обула песочные замшевые туфли на каблуках и в руках держала трехцветную сумку. Софи собрала волосы в низкий пучок, сделала дневной макияж и надела цветочные серьги, а на шее у герцогини была тонкая цепочка с подвеской.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / Фото: Associated Press

Ее супруг принц Эдвард был в темном классическом костюме в полоску, голубой рубашке и красно-синем галстуке в полоску.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы рассматривали образ герцогини Софи в пальто Prada и шляпе дочери, в котором она посещала пасхальную службу.

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