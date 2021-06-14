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Какая элегантная: королева Дании Маргрете II встретилась с президентом Германии и его женой

Какая элегантная: королева Дании Маргрете II встретилась с президентом Германии и его женой

Маргрете II / Getty Images

81-летняя королева продемонстрировала женственный аутфит.

13 июня королева Маргрете II, наследный принц Фредерик и принц Кристиан присутствовали на праздновании 101-й демаркации датско-германской границы в 1920 году. В прошлом году празднование пришлось отложить из-за пандемии.

Маргрете II / © Getty Images
Маргрете II / Getty Images

Компанию королеве и ее родным на мероприятии составил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер, которые прибыли в Данию для двухдневного тура. Вместе с королевой, ее сыном и внуком президентская чета посетила церковную службу в соборе Святой Марии в Хадерслеве и посадили дуб перед Немецким музеем Северного Шлезвига.

Президент Германии и его жена / © Getty Images
Президент Германии и его жена / Getty Images

Для мероприятия королева Маргрете II выбрала полностью белый ансамбль, который состоял из белого платья и жакета, а вот из аксессуаров королева выбрала шляпу с широкими полями, перчатку, остроносые туфли на небольшом каблуке и сумку на длинном ремешке.

Маргрете II / © Getty Images
Маргрете II / Getty Images

На воротке платья королевы была брошь, а в ушах - серьги с рубинами. Романтичности образу монарха добавил красивый букет цветов, который ей подарили подданные.

Маргрете II / © Getty Images
Маргрете II / Getty Images

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