Какая элегантная: красивая королева Летиция неожиданно приехала в Лос-Анджелес

Королева Испании Летиция посетила Институт Сервантеса в Лос-Анджелеса, который официально был открыт во вторник, 13 декабря.

Ее Величество открыла первый филиал Института Сервантеса на западном побережье, который был основан правительством Испании в 1991 году для продвижения языка и латиноамериканской культуры на международном уровне.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Королева Летиция / Фото: Associated Press

На публике королева появилась в шерстяном пальто прямого кроя от своего любимого бренда Carolina Herrera красивого верблюжьего цвета, а к нему подобрала молочно-белую блузку с длинными рукавами и юбку-миди в тон и обула кожаные туфли на каблуках. В руках Летиция держала бежево-белую сумку тоже от Carolina Herrera.

Изящный королевский образ Летиция дополнила золотыми серьгами-кольцами и своим любимым позолоченным кольцом на пальце. Волосы Ее Величество распустила и расчесала по пробору, а также сделала насыщенный дневной макияж.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Королева Летиция / Фото: Associated Press

В прошлый выход мы рассматривали эффектный образ королевы Летиции в тыквенном платье. Тогда она посетила церемонию вручения "Золотых медалей за заслуги в области изящных искусств 2021" в Espacio de las Artes на Тенерифе.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Королева Летиция / Фото: Associated Press

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