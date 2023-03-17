Какая элегантная: принцесса Анна в сером пальто и меховой шляпе на скачках

Королевская принцесса так же, как и ее покойная мать королева Елизавета II, любит лошадей и все, что с ними связано. Было ожидаемо увидеть Анну на конных соревнованиях в Челтнеме.

Ее Высочество приехала в светло-сером пальто с высоким воротником и меховой шляпе. Она надела маленькие жемчужные серьги и накрасила губы едва заметной цветной помадой. Поверх пальто принцессы висел цветной платок, а в руках она несла брошюру.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

В третий день как раз отмечали "Четверг Святого Патрика", и на фестивале также присутствовала дочь Анны – Зара Тиндалл, она приехала со своим мужем Майком Тиндаллом. Зара посещала все три первых дня фестиваля, и мы восхищались ее стильными луками.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

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