Какая гармония: Чарльз и Камилла оделись в унисон и появились на публике

Король Чарльз и королева Камилла прибыли с визитом в Паундбери, чтобы посетить застройку в герцогстве Корнуолл, осмотреть новый бронзовый рельеф и открыть Сад герцога Эдинбургского.

Члены королевской семьи выглядели радостными, когда приветствовали публику, которая собралась, чтобы открыть Сад герцога Эдинбургского. К тому же подобрали для выхода луки в похожей цветовой гамме.

Королева Камилла и король Чарльз в Паундбери / Фото: Associated Press

75-летняя Камилла была в одном из своих любимых летних платьев с принтом, поверх которого надела бежевый тренч, известный как Bristol Trench от Camilla and Marc. Королева выбрала свою любимую обувь — туфли-лодочки телесного цвета на каблуках. Это платье Камилла надевала во время поездки на побережье близлежащего Корнуолла в июле 2022 года.

Королева Камилла и король Чарльз в Паундбери / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Паундбери / Фото: Associated Press

Образ свой Ее Величество дополнила классическими жемчужными серьгами, золотыми подвесками на шее и несколькими любимыми браслетами. Макияж и прическу сделала классическими.

Королева Камилла в Паундбери / Фото: Associated Press

Король Чарльз надела песочный костюм, рубашку в мелкую клетку и галстук в тон. Его образ отлично гармонировал с образом супруги. Стоит отметить, что стилисты королевской четы отлично потрудились в очередной раз.

Королева Камилла и король Чарльз в Паундбери / Фото: Associated Press

Читайте также: