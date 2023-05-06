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Какая красавица: 19-летняя леди Луиза пришла на коронацию в платье с весенними ирисами

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1907
Время на прочтение
1 мин
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Какая красавица: 19-летняя леди Луиза пришла на коронацию в платье с весенними ирисами

Луиза Маунтбеттен-Виндзор / Фото: Getty Images

Платье идеально сочеталось со светлыми волосами Луизы, украшениями и макияжем.

19-летняя дочь принца Эдварда, герцога Эдинбургского, и Софи, герцогини Эдинбургской, - леди Луиза Виндзор - тоже посетила историческое событие для своей семьи - коронацию дяди короля Чарльза III. Девушка выглядела очень мило в романтичном шелковом платье миди от бренда Suzannah London, которое она сочетала с голубой шляпой с широкими краями и бантиками.

Луиза Маунтбеттен-Виндзор / © Getty Images
Луиза Маунтбеттен-Виндзор / Фото: Getty Images

Платье красавицы было с длинными рукавами и высокой горловиной, а также украшено резинкой на талии и манжетах. Главной особенностью и украшением платья стал принт в виде нежных весенних ирисов голубого цвета.

Образ Луизы дополняли бежевые туфли с ремешками, клатч с тиснением, перчатки и ювелирные украшения с сердечками - серьги и подвеска.

Луиза Маунтбеттен-Виндзор / © Getty Images
Луиза Маунтбеттен-Виндзор / Фото: Getty Images

Мама девушки тоже надела платье от этого бренда, но оно было от кутюр и сделанным на заказ.

Луиза Маунтбеттен-Виндзор с мамой, отцом и братом / © Getty Images
Луиза Маунтбеттен-Виндзор с мамой, отцом и братом / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1907
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