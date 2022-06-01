Какая красавица: Екатерина Кухар залюбовала снимками своей подросшей дочери

Прима-балерина в День детей показала свою дочь и написала пост о маленьких украинцах.

Екатерина Кухар показала в Instagram свою дочь Анастасию. На первом фото девочка держит цветы. Выглядит она очень милой.

Дочь Екатерины Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

На другом снимке Настя демонстрирует отличную растяжку, как и у ее мамы.

Дочь Екатерины Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

А на третьем фото звездная мама учит дочь балетному делу.

Екатерина Кухар с дочерью / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Кухар также опубликовала пост, в котором описала мир, если бы им руководили дети. По мнению балерины, в нем не было бы зла, он был бы наполнен добротой, верой и улыбками.

"Если бы миром управляли дети — это был бы мир увлекательных целей, искренности, доброты и веры в чудеса. Это был бы мир, который каждый день начинается со смеха и объятий. Это был бы мир супергероев и волшебников, всегда побеждающих зло, или, это самое зло можно было бы просто стереть с листа резинкой.

Дети лечат своими поцелуями, заставляют нас находить простое в сложном и дарят веру и мотивацию творить ради будущего.

В этот день хочется загадать желание, чтобы каждый ребенок жил в счастливой семье, чтобы над их головой летали бабочки и птицы, а не ракеты и бомбы, чтобы не знали голода и горя.

Мы взрослые – проводники для маленьких душ и я надеюсь, что уже в ближайшее время мы проведем наших детей под ярким мирным небом в новый этап жизни. А вся беда сотрет время…", — написала балерина.

Напомним, Екатерина поделилась полезной информацией для украинских переселенцев в Швеции.

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