Какая красавица: герцогиня Камилла в белом платье пригласила детей украсить елку в Кларенс-хаус

Герцогиня Корнуольская Камилла традиционно пригласила детей помочь украсить елку в их с Чарльзом резиденции Кларенс-хаус.

Камилла при содействии капитана Эда Андресена из валлийской гвардии, провела день с детьми в Кларенс-хаус, где они вместе украшали елку и отлично провели время.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Герцогиня каждый год приглашает детей, чтобы весело провести время и создать предпраздничную атмосферу. Одета в этот день Камилла была в красивое белое платье и высокие замшевые сапоги без каблуков. Из украшений на ней были золотые серьги-висюльки с жемчужными камнями, золотой браслет и интересная брошка в виде совы.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Она помогала своим маленьким гостям вешать игрушки на елку и мило общалась. А одному из ребят даже разрешила примерить головной убор капитана валлийской гвардии. Мальчик, похоже, был очень рад такой возможности.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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