Какая красавица: именинница дня королева Сильвия и ее фото разных лет

Королева Сильвия – жена короля Карла Густава, у супругов есть трое детей – кронпринцесса Виктория, принц Карл Филипп и принцесса Мадлен.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Сильвия родилась 23 декабря 1943 года в немецком городе Гейдельберг. Она была дочерью немецкого бизнесмена Вальтера Зоммерлата и его супруги Алисы Соарес де Толедо, бразильянки по национальности.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Перед браком с королем Швеции Сильвия работала в аргентинском консульстве в Мюнхене. После того как семья Зоммерлатов вернулась из Бразилии в Германию, Сильвия поступила в Мюнхенский институт переводчиков и в 1969 году окончила его как переводчица с испанского.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Встреча с ее будущим супругом произошла во время Олимпийских игр. А помолвка состоялась 12 марта 1976 года. 19 июня того же года в кафедральном соборе Стокгольма состоялась свадебная церемония короля и его королевы.

Королева Сильвия и король Карл Густав, свадьба 1976 год / Фото: Getty Images

В честь праздника мы собрали для вас несколько фотографий Ее Величества разных лет. В молодости Сильвия была очень красивой и, что интересно, не утратила своего шарма с годами.

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