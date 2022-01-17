Какая красавица: королева Летиция в весеннем образе появилась на торжественном приеме

Какая красавица: королева Летиция в весеннем образе появилась на торжественном приеме

Король и королева Испании присутствовали на торжественном приеме в Королевском дворце в Мадриде.

Испанские монархи принимали во дворце дипломатический корпус. На официальном мероприятии королева Летиция появилась в красивом аутфите, состоящем и белого топа с прозрачными рукавами и цветочной вышивкой, а также изумрудной макси-юбки с красно-белом полосатым поясом на талии.

Королева Летиция / Getty Images

Похоже, королева-консорт уже тоже с нетерпением ждет весну, ее образ получился такой легкий и воздушный. Его она дополнила серьгами с двухцветными камнями и своим любимым золотым кольцом на указательном пальце.

На лице у королевы традиционно была защитная маска, волосы она собрала в низкий хвост и сделала легкий повседневный макияж. Король Филипп VI был во фраке, светлой рубашке и пестром галстуке. Король также был в защитной маске на лице.

Королева Летиция / Getty Images

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