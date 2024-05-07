Какая красавица: королева Мэри вышла в свет в красном платье и бежевом кейп-пальто

Сегодня королева Мэри и король Фредерик X вместе с королем Карлом Густавом и королевой Сильвией прибытии в Стокгольмскую ратушу. Это их первый государственный визит после восшествия короля Фредерика X на престол в январе 2014 года вследствие отречения его матери - королевы Маргрете II.

Королева Мэри и король Фредерик X, король Карл Густав и королева Сильвия / Фото: Getty Images

Королева Мэри в этот день выглядела очень элегантно в красном платье миди и бежевом кейп-пальто. К наряду она подобрала замшевые туфли-лодочки на каблуках и бежевую сумку. Надела золотые цветочные серьги, несколько золотых и бриллиантовых браслетов на запястье, и несколько колец. Маникюр Мэри был выполнен в светлом оттенке, а макияж выглядел безупречно.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Днем ранее на торжественном банкете во дворце королева Мэри блистала в бордовом топе Jesper Høvring и золотой макси-юбке, в руках держала квадратный клатч и надела рубиновую парюру - тиару, колье, брошь и браслет из этого же комплекта.

Королева Мэри и королева Сильвия / Фото: Getty Images

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