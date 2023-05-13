Какая красавица: леди Луиза посетила любимую конную выставку королевы Елизаветы II и принца Филиппа

В этом году дочь герцога и герцогини Эдинбургских стала частью команды, принявшей участие в коучинговом марафоне на шоу.

Со стороны леди Луизы это было некой данью уважения ее покойным дедушке принце Филиппе и бабушке Елизавете II, поскольку они обожали это мероприятие. Королева позволяла себе появляться на шоу в непринужденных образах и платках, каталась на лошадях и болела за своих любимчиков. А вот принц Филипп принимал участие в соревнованиях на конных повозках, самостоятельно управляя экипажем. Эту страсть к лошадям переняла у бабушки и дедушки и Луиза, поскольку в прошлом году она тоже управляла повозкой.

В этот раз на Луизе был наряд в синем цвете - элегантное пальто от Stella McCartney и шляпа федора от Hayfield England, украшенная перьями. Образ она дополнила перчатками, милыми серьгами.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Пальто Луиза украсила синим цветком и брошью с головой лошади, окруженной подковой и хлыстом для верховой езды. Это же особое украшение она надевала на похорон своего дедушки.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

В тот же день на соревнованиях появилась и мать Луизы - герцогиня Эдинбургская. Софи надела длинное платье, сапоги и дождевик песочного оттенка.

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