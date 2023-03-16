Какая красавица: первая леди Южной Кореи вышла из самолета в тренче-жакете и штанах-палаццо

Сегодня, 16 марта, президент Южной Кореи Юн Сук Ель и его супруга Ким Кеон Хи прибыли в аэропорт Ханеда в Токио для переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисида.

Первая леди для перелета выбрала стильный образ. На ней был серый тренч, похожий на удлиненный жакет, белая рубашка и брюки-палаццо кремового оттенка со стрелками.

Аутфит Ким дополнила серым галстуком и бежевыми туфлями-лодочками. Она сделала красивую прическу с прикорневым объемом и макияж с розовой помадой.

Ким Кеон Хи / Фото: Getty Images

Следует отметить, что первой леди 50 лет и в это просто невозможно поверить, ведь она выглядит максимум на 30. Кожа ее лица прекрасно выглядит и на ней нет ни единой морщинки. А еще Ким имеет стройную хрупкую фигуру.

Юн Сук был одет в черный классический костюм, белую рубашку, бордовый галстук и черные туфли.

Напомним, новый президент Чехии Петр Павел и его супруга Ева Павлова приехали с официальным визитом в Польшу. Первая леди Чехии появилась там в черном пальто и с нежно-розовым клатчем.

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