Какая красавица: в Сети снова обсуждают молодой вид первой леди Южной Кореи после встречи с Зеленской

Жена президента Зеленского поделилась фотографиями этого визита в своем Instagram и рассказала, что два месяца назад, во время визита в Южную Корею, лично пригласила в Украину Президента Республики Юн Сок Йоля и его супругу Ким Кон Хи. И вот, после совместного участия в саммите НАТО – встречали их в Киеве.



"Прежде всего корейские гости посетили Бучу, Ирпень и захоронения жертв российской оккупации. Во время личной встречи с госпожой Ким Кон Хи отдельно поблагодарила ее за это: для украинцев такие визиты всегда являются свидетельством солидарности. Также благодарны Президенту Республики Корея Юн Сок Йолю за твердую поддержку народа Украины и готовность содействовать восстановлению Украины, который в очередной раз подтвердил это и на саммите НАТО, и в Польше, которую посетил по пути в Украину.

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Обсудили с коллегой спасение украинского культурного наследия. Один из способов сохранить ее – цифровизация, которой сейчас занимается украинский Минкульт @mkip_ukraine. Республика Корея особенно мощна в цифровой сфере. Надеюсь, сможем сотрудничать еще и в этом направлении. Еще раз удостоверяюсь: даже полземного шара между странами – не расстояние для людей, способных чувствовать и слышать.

Пригласила коллегу госпожа Ким Кон Хи на третий саммит первых леди и джентльменов, который состоится уже в сентябре", — заявила Елена Зеленская.

В Киеве главы государств и первые леди осмотрели Софийский собор, а также ознакомились с историей и архитектурными особенностями этой достопримечательности украинской культуры.

"Что показать гостю, который впервые в Украине, в Киеве? Так, чтобы за один визит он понял самое главное о культуре нашей страны, ее наследии, отношениях между историей и современностью?

Сегодняшних гостей – президентских супругов Республики Корея – мы вместе с Владимиром пригласили в заповедник "София Киевская". Его тысячелетний Собор выглядит так уютно – в то же время он один из немногих на нашей земле пережил и монгольское нашествие, и еще множество последующих нашествий и завоевателей, и Российскую империю, и большевиков, и Вторую мировую. И сейчас, под ежедневными сиренами тревоги из-за нового нашествия – российского, – он также остается местом мудрости и понимания, что выстоять – можно. Если стоять на своем", — написала Елена в блоге под фотографиями.

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Пользователи соцсетей отметили, как молодо выглядит супруга президента Южной Кореи. Действительно, раньше мы уже упоминали о том, что по паспорту Ким Кон Хи 50, но по внешности – максимум 30.

Ким была одета в черный приталенный жакет и широкие брюки, под жакетом у нее была классическая белая блузка, а обута она была в лаконичные черные туфли. Волосы ее были распущены, а макияж достаточно сдержанным.

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Елена Зеленская на этот раз выбрала костюм интересного цвета с юбкой своей любимой длины меди и дополнила ансамбль кожаными туфлями-лодочками и брошью на груди. Волосы собрала в низкий пучок, надела золотые серьги и сделала дневной макияж.

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