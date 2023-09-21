Какая красивая: 70-летняя Брижит Макрон в элегантном платье с камнями появилась на государственном банкете

Вчера, 20 сентября, в Зеркальном зале Версальского дворца состоялся государственный банкет, который президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон организовали в честь официального визита в Париж короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Король Чарльз III, королева Камилла, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди выбрала для такого события элегантное темно-синее платье макси с прозрачными рукавами, которое на воротнике, манжетах и линии талии было украшено камнями. Под наряд она подобрала кожаные темно-синие туфли на шпильках и клатч в тон.

Король Чарльз III, королева Камилла, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Макрон сделала элегантную прическу с прикорневым объемом, макияж смоки-айс, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – кольцами, часами и бриллиантово-сапфировым браслетом.

Король Чарльз III, королева Камилла, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль Макрон был одет в классический смокинг, белую рубашку, черную бабочку и черные туфли.

Король Чарльз III, королева Камилла, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, во время торжественного приветствия британских монархов Брижит Макрон предстала в темно-синем ансамбле, состоявшем из платья-футляра и укороченного элегантного жакета интересного кроя с золотыми пуговицами в форме морских якорей.

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