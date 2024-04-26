Какая красивая: Джилл Байден в белом наряде и с локонами выступила на музыкальном концерте

Первая леди выбрала для своего появления элегантный образ total white.
Джилл Байден посетила концерт Walkin' After Midnight: The Music Of Patsy Cline, посвященный памяти кантри-певицы Пэтси Клайн. Мероприятие состоялось в Нэшвилле, штат Теннесси. Первая леди выступила там с речью.
На сцене Джилл предстала в элегантном белоснежном костюме, состоявшем из жакета с атласным воротником и одной пуговицей и прямых брюк, и белом топе.
Первая леди украсила уши золотыми серьгами в виде звезд с бриллиантами, шею – золотыми цепочками с подвесками, а руки – золотыми браслетами. У нее была красивая прическа с локонами и макияж с черными стрелками и розовым блеском на губах.
Напомним, Джилл Байден повторила образ и появилась на мероприятии в васильковом костюме от бренда Schiaparelli с изысканными золотыми пуговицами.
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