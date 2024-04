Какая красивая: Джилл Байден в белом наряде и с локонами выступила на музыкальном концерте

Джилл Байден посетила концерт Walkin' After Midnight: The Music Of Patsy Cline, посвященный памяти кантри-певицы Пэтси Клайн. Мероприятие состоялось в Нэшвилле, штат Теннесси. Первая леди выступила там с речью.

На сцене Джилл предстала в элегантном белоснежном костюме, состоявшем из жакета с атласным воротником и одной пуговицей и прямых брюк, и белом топе.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Первая леди украсила уши золотыми серьгами в виде звезд с бриллиантами, шею – золотыми цепочками с подвесками, а руки – золотыми браслетами. У нее была красивая прическа с локонами и макияж с черными стрелками и розовым блеском на губах.

Напомним, Джилл Байден повторила образ и появилась на мероприятии в васильковом костюме от бренда Schiaparelli с изысканными золотыми пуговицами.

