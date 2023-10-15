Какая красивая: Джилл Байден в белом платье с полупрозрачным декольте появилась на церемонии в Вашингтоне

Первая леди США в роскошном вечернем образе сияла на мероприятии.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в церемонии по случаю 48-летия Национального итальянско-американского фонда в Вашингтоне.
Для такого события первая леди выбрала роскошный аутфит. На ней было белое платье макси с длинными рукавами и полупрозрачным декольте, расшитым блестками, камнями и стразами. Наряд прекрасно сидел на ее подтянутой фигуре.
Аутфит Джилл дополнила красивой прической с локонами, вечерним макияжем с черными стрелками и розовыми румянами. В ушах у нее были элегантные длинные серьги с бриллиантами и жемчугом, а на руках – золотые кольца с камнями.
Президент надел классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, ранее Джилл Баден в розовом платье и цветочных слингбэках предстала на ивенте в Белом доме.
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