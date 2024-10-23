Какая красивая: Джилл Байден в розовом наряде и на шпильках выступила на мероприятии

Первая леди США любит яркие цвета в своих образах.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в Национальном приеме по делам искусства и гуманитарных наук, который прошел в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.
Для такого события первая леди выбрала яркий деловой аутфит. На ней был розовый костюм, состоявший из приталенного жакета и юбки-карандаша.
Образ Джилл дополнила бордовыми слингбэками на шпильках. Она сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр. Из украшений на первой леди были жемчужные серьги-пусеты, золотые цепочки с подвесками, жемчужный и золотой браслеты и кольца.
Президент надел черный костюм, белую рубашку, синий галстук с красно-белым принтом и черные туфли.
Напомним, Джилл Байден в изумрудном наряде провела экскурсию по Белому дому для группы студентов.
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