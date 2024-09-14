Какая красивая: Елена Зеленская надела на встречу с Майклом Дугласом костюм баклажанового оттенка

Первая леди любит носить деловые брючные костюмы.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская встретились с американским актером, продюсером и посланником мира ООН Майклом Дугласом, который с визитом приехал в Киев. Вместе с актером был его сын Дилан.
Они поговорили о ситуации в стране, сотрудничестве с партнерами и поддержке Украины. Обсудили также результаты четвертого саммита первых леди и джентльменов, на котором Майкл и Дилан были специальными гостями панели "Безопасность детей в семье".
Актер признался, что он восхищается украинцами, демонстрирующими устойчивость с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Вы – источник вдохновения и прекрасное напоминание нашей стране о том, что значит демократия, о том, как каждый должен быть ответственным. Демократия – это большая работа для граждан", – сказал Майкл.
Дилан добавил, что их семья поддерживает и болеет за Украину, поэтому они посетили Киев.
Супруги Зеленских поблагодарили Дугласов за их поддержку.
На встрече первая леди продемонстрировала стильный образ в костюме баклажановского оттенка, состоявшего из двубортного жакета и брюк со стрелками. Талию она подчеркнула тонким кожаным ремешком в тон.
Елена сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж и завершила лук серьгами-кольцами.
На президенте было черное поло с вышитым гербом на сердце и брюки карго цвета хаки.
Напомним, Елена Зеленская в белоснежном костюме и с серьгами-кольцами предстала на саммите в Киеве.
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