Какая красивая: Елена Зеленская в белоснежном костюме появилась на публике

Первая леди Украины надела на мероприятие стильный брючный костюм.

Елена Зеленская приняла участие в церемонии награждения победительниц всеукраинского конкурса эссе "Наука — это она". На мероприятии также присутствовали представители Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) и структуры "ООН Женщины Украины" в рамках глобальной кампании "Поколение равенства".

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

В рамках проекта "Наука — это она" затрагиваются вопросы гендерного дисбаланса в науке, а также популяризации технических (STEM) дисциплин среди украинских школьниц и студенток. Основная его цель — популяризировать науку среди молодежи и пропагандировать гендерное равенство в научной сфере.

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В Instagram Елена опубликовала фотографии с события. В подписи она отметила, что была рада пообщаться с участницами проекта и услышать, чего именно они хотят.

"Girl power — эти два слова ярче опишут мой вчерашний вечер! Вечер, который я с удовольствием провела вместе с девушками из проекта "Наука — это она ".

Девушки мечтают стать учеными, биологами, математиками, инженерами, специалистами по робототехнике, топ-менеджерами. Меня вдохновляют такие истории. Это — о смелости идти за своей мечтой, несмотря на непонимание со стороны общества или друзей. Это — о возможностях, которые девушки открывают перед собой. Это — о примере, который они подают своим сверстникам. Это — о том, чтобы оставаться собой", - написала Елена.



Для этого мероприятия первая леди Украины выбрала стильный белый костюм, состоящий из двубортного жакета и брюк клеш. Наряд госпожа Зеленская скомбинировала с белыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Волосы ее были уложены в элегантную прическу, а в макияже акцент был сделан на глазах. Уши она украсила лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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