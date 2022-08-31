Какая красивая: Елена Зеленская в элегантном платье вручила премию UNICEF юным волонтерам

Елена Зеленская приняла участие в состоявшейся впервые церемонии награждения премией UNICEF Youth Awards. Мероприятие провели на станции метро "Майдан Незалежности".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Эта премия отмечает молодежь, которая при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) реализует важные социальные инициативы в своих общинах, преодолевая трудности и проявляя смелость во время войны против России.

Среди номинантов были юные украинцы, которые помогают людям с инвалидностью, детям, реализуют образовательные проекты, оказывают психологическую поддержку, помогают пожилым людям, развивают свои общины, заботятся о животных. Наибольшее количество финалистов премии было из Харьковской области.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена отметила, что премия объединила талантливую и сильную молодежь, олицетворяющую изменения.

"Когда говорят, что молодежь – наше будущее, то это не формальные слова. Сегодня увидела наше будущее – в Алисе и десятках ее ровесников. Чувствую его в тысячах молодых украинцев – смелых, самоотверженных, творческих, которые сделают (и уже делают!) Украину лучшим местом в мире", — написала в Instagram Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская наградила самую младшую номинантку – 16-летнюю Алису Михееву из Ахтырки. Девушка не покидала город во время российских обстрелов и возобновила работу своего шахматного кружка для детей и подростков, помещение которого разрушили российские бомбы. При поддержке ЮНИСЕФ Алиса провела сто бесплатных занятий для тех, кто хочет научиться играть.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Для меня все вы и являетесь олицетворением тех изменений, к которым мы стремились эти десятилетия независимости. Тех изменений, которые так раздражают захватчиков и которые они от бессилия пытаются остановить ракетами. У вас широкое мировоззрение, вы открыты к новым знаниям. Равенство и уважение к человека для вас – базовые ценности, и вы знаете, что эти ценности у вас никто не отберет, когда меня приглашали выступить на этом событии, то отмечали, что моя речь может стать вдохновением для гостей, но на самом деле вы, молодые люди, мое вдохновение.. Вы и дела, которые вы делаете", — сказала Зеленская во время выступления.

На церемонии Елена появилась в красивом, элегантном образе. На ней было черное платье миди с галстуком-бантом, которое она скомбинировала с бордовыми туфлями. Талию супруга президента подчеркнула тонким черным ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленской сделали элегантную прическу с прикорневым объемом и макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, первая леди посетила Бучу, где приняла участие в презентации проекта нового предприятия – фабрики-кухни. Это возвращение инициативы первой леди по реформе школьного питания в рамках восстановления Украины.

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