Какая красивая: Елена Зеленская в кремовом ансамбле и на шпильках встретилась с журналистами

Первая леди Украины вышла в свет в элегантном наряде.

Елена Зеленская выступила перед прессой. Темой встречи стал Киевский саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который состоится в столице 23 августа, идейным вдохновителем которого является госпожа Зеленская.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Целью саммита является создание международной диалоговой платформы, которая будет способствовать решению гуманитарных проблем во всем мире.

Фото с события супруга президента опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Перед журналистами Елена появилась в красивом нежном образе. На ней было платье-футляр длины миди и удлиненный жакет.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках, которые гармонично выглядели с платочком в нагрудном кармане.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди завершила аккуратной прической и нежным макияжем.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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"Мы анонсировали участников мероприятия, однако оставили и некоторые сюрпризы на потом. Киевский саммит первых леди и джентльменов объединит более 20 участников — жен и мужей глав иностранных государств, а также международных и украинских экспертов. Саммит будет приветствовать гостей из Бразилии, Израиля, Латвии, Ливана, Литвы, Германии, Сербии, Коста-Рики, а также представителей Европейского совета, ВОЗ и ООН Женщины", — написала в посте Елена.

Кроме того, она добавила, что проведение первого в мире гуманитарного форума — это новые возможности.

"Прежде всего для Украины — это стать сильным игроком на международной арене, ведь нам есть, о чем говорить и что предлагать миру", — подытожила Елена.

Напомним, ранее Зеленская продемонстрировала лук в голубом костюме-тройке, который состоял из жакета, жилета и широких брюк. Наряд она дополнила бежевыми туфлями.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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