Какая красивая: Елена Зеленская в вышиванке с изысканным воротником посетила школу в Любляне

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Словению посетила украинскую субботнюю школу в Любляне, где познакомилась с учениками и учителями-волонтерами

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Каждая такая встреча – вдохновение. Ведь когда видишь, как за границей лелеят украинское, еще больше уверяешься в непоколебимости наших людей, где бы они ни были.

Непросто начинать все поначалу в новой стране. И то, что наши люди вот так – с помощью школ, клубов – находят силы и вдохновение для поддержки в себе украинского, заслуживает большого уважения.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Когда во времена обороны наши дети могут учиться, делать это на родном языке, общаться на нем, где бы они ни были, – это бесценно. Потому что именно это мы сейчас защищаем – право детей и всех нас быть собой", – отметила первая леди.

Зеленская привезла школе подарки от своего Фонда – технику и литературу, которые будут помогать ученикам в учебе и культурных мероприятиях.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там жена президента появилась в красивой белой вышитой рубашке, выполненной в технике ришелье и "белым по белому", с изысканным воротником с флористическим орнаментом. Ее Елена сочетала с черными брюками-палаццо, белым поясом и черными остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала элегантную прическу, макияж в нежных оттенках и украсила уши золотыми серьгами с черно-белыми деталями.

Напомним, Олега Зеленская на встрече с президентом Словении Наташей Пирц Мусар предстала в брючном костюме трендового цвета бургунде. В наряде подобного оттенка была и госпожа Мусар.

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