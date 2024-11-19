Какая красивая: Елена Зеленская в вышиванке с изысканным воротником посетила школу в Любляне

Первая леди продемонстрировала красивый образ в классических черно-белых цветах.
Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Словению посетила украинскую субботнюю школу в Любляне, где познакомилась с учениками и учителями-волонтерами
"Каждая такая встреча – вдохновение. Ведь когда видишь, как за границей лелеят украинское, еще больше уверяешься в непоколебимости наших людей, где бы они ни были.
Непросто начинать все поначалу в новой стране. И то, что наши люди вот так – с помощью школ, клубов – находят силы и вдохновение для поддержки в себе украинского, заслуживает большого уважения.
Когда во времена обороны наши дети могут учиться, делать это на родном языке, общаться на нем, где бы они ни были, – это бесценно. Потому что именно это мы сейчас защищаем – право детей и всех нас быть собой", – отметила первая леди.
Зеленская привезла школе подарки от своего Фонда – технику и литературу, которые будут помогать ученикам в учебе и культурных мероприятиях.
Там жена президента появилась в красивой белой вышитой рубашке, выполненной в технике ришелье и "белым по белому", с изысканным воротником с флористическим орнаментом. Ее Елена сочетала с черными брюками-палаццо, белым поясом и черными остроносыми туфлями.
Первая леди сделала элегантную прическу, макияж в нежных оттенках и украсила уши золотыми серьгами с черно-белыми деталями.
Напомним, Олега Зеленская на встрече с президентом Словении Наташей Пирц Мусар предстала в брючном костюме трендового цвета бургунде. В наряде подобного оттенка была и госпожа Мусар.
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