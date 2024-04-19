Какая красивая: Хиллари Клинтон в белом пальто и жемчуге пришла в театр

Экс-первая леди США и бывший государственный секретарь страны сочетала в своем аутфите классические цвета.

Хиллари Клинтон побывала на вечерней премьере "Suffs" на Бродвее в театре Music Box Theatre в Нью-Йорке.

Женщина очаровала своим красивым образом. Она надела белое укороченное пальто с круглыми пуговицами цвета металлик и черные прямые брюки со стрелками. Обута Хиллари была в любимые замшевые туфли с бантами.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

У нее была аккуратная укладка, красивый макияж с акцентом на румянах и глазах. Клинтон украсила уши золотыми серьгами с жемчугом, шею – жемчужным ожерельем и золотыми цепочками, а руки – золотыми браслетами.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Хиллари Клинтон появилась в театре в золотисто-желтом наряде и туфлях с бантами.

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