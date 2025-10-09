- Дата публикации
Какая красивая и милая: принцесса Како в синем платье с плиссировкой появилась на церемонии
Японская принцесса в ярком образе появилась на мероприятии.
Японская принцесса Како посетила церемонию закрытия национального спортивного фестиваля Японских игр в Хиконе, в префектуре Сига, что на западе Японии.
Како выглядела красивой и милой. На ней было закрытое синее платье миди с длинными рукавами, круглым вырезом и плиссировкой на талии и юбке.
Наряд принцесса дополнила белыми кожаными туфлями на устойчивых каблуках, белым клатчем и перчатками. Она сделала аккуратную прическу "Мальвинка", которую украсила синим цветком, и макияж с красной помадой и черным карандашом на глазах. В ушах у нее были синие каплевидные серьги.
