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Какая красивая: Иванка Трамп показала свои детские фото, на которых предстала с отцом
Иванка поздравила своего отца Дональда Трампа с днем рождения.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories архивные фотографии со своим отцом Дональдом Трампом и поздравила его с днем рождения. Президенту США вчера, 14 июня, исполнилось 79 лет.
На снимках Иванка еще совсем маленькая идет рядом со своим папой. В детстве она была красивой и милой девочкой с белокурыми волосами.
На одном из фото Иванка предстала в золотом платье с белыми полосками, белых балетках, золотой широкой цепочке на шее и с маленькой золотистой сумочкой, а Дональд был одет в классический смокинг, белую рубашку и бабочку. А на другом снимке она с отцом идут по бейсбольному полю: Иванка в черном топе и джинсах, а Дональд — в форме для игры.
«С днем рождения, папа! Люблю тебя», – написала она на фото.
Напомним, Иванка Трамп выложила фото в голубом купальнике и с сапбордом, сделанное на побережье океана.