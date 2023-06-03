Какая красивая: Иванка Трамп в голубом платье продемонстрировала стройную фигуру на свадьбе принца

41-летняя дочь бывшего президента США с мужем посетили свадебную церемонию сына королевы Рании.
Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером были в списке гостей свадьбы старшего сына короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании – наследного принца Хусейна, который женился на дочери бизнесмена из Саудовской Аравии – Раджве Аль-Саиф.
На свадебную церемонию, которая состоялась во дворце Захран в Аммане, Иванка пришла в нежном аутфите. На ней было обтягивающее голубое платье макси с драпировкой в зоне декольте, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру.
Образ Трамп дополнила волнистой укладкой, макияжем с пышными ресницами и помадой шоколадного оттенка, а также элегантными серьгами.
Джаред был одет в черный смокинг, белую рубашку, белую жилетку и белую бабочку.
В Instagram Иванка опубликовала фотографию со свадьбы.
"Поздравляем наследного принца Аль-Хусейна бин Абдаллу и принцессу Раджву Аль-Хусейн с их прекрасной свадьбой. Пусть их общая жизнь будет богата любовью, здоровьем и счастьем", — написала под снимком Трамп.
Напомним, мать жениха, принца Хусейна, – королева Рания продемонстрировала на свадьбе элегантный образ в кутюрном черном платье от Dior, которое на манжетах и воротнике было расшито золотыми и серебряными нитями и украшено жемчугом.
Читайте также: