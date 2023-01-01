Какая красивая: королева Камилла удивила образом в первый светский выход в новом году

Король Чарльз III и королева Камилла посетили в первый день нового года службу в церкви, так же, как это всегда делала покойная королева Елизавета II.

Сегодня, 1 января, король Чарльз III и королева-консорт Камилла приветствовали преподобного каноника доктора Пола Уильямса, когда посетили новогоднюю службу в церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Там Их королевские Величества находятся с Рождества и будут все новогодние каникулы.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

75-летняя Камилла сегодня потрясающе выглядела в длинном темном пальто с поясом на талии, фасон, как нам кажется, очень удачный для ее фигуры. К нему королева подобрала высокие сапоги, а в руках держала любимую сумку от DeMellier London и букет тюльпанов.

Кстати, впервые эту сумку публика увидела у герцогини Сассекской Меган во время ее визита в город Кардифф в январе 2018 года. Спустя какое-то время Камилла также появилась на публике с этим аксессуаром. И она оказалась впоследствии одной из ее любимых.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

У Камиллы на голове была шляпа-таблетка с пером, в ушах сверкали серьги с жемчугом, а на воротнике пальто была пришпилена брошь с бриллиантами, рубинами и сапфирами в виде подковы, которую Камилла надевает не в первый раз.

Король Чарльз надел пальто и костюм, а обут был в рыжие замшевые туфли. Также монарх был без головного убора.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В последний раз, напомним, мы видели короля Чарльза и Камиллу с другими родственниками в Сандрингеме на рождественской службе 25 декабря.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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