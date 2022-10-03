Какая красивая: Мишель Обама в костюме цвета фуксии посетила мероприятие

Бывшая первая леди в ярком образе появилась на светском мероприятии.
Мишель Обама посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию вручения премии Justice Albi Awards фонда Clooney Foundation.
Для этого события экс-первая леди выбрала эффектный яркий образ. На ней был костюм-тройка цвета фуксии от Giorgio Armani, состоявший из смокинга, жилетки и брюк.
Аутфит Обама дополнила экстравагантными серьгами с камнями от REZA и бриллиантовыми кольцами.
Мишель собрала вьющиеся волосы в низкий хвост и сделала макияж с длинными ресницами и нежно-розовым блеском. Серый маникюр завершил лук бывшей первой леди.
Напомним, Обама на церемонии открытия и презентации своего официального портрета в Белом доме появилась в фиолетово-лилово-красном плиссированном шелковом платье с эффектом омбре, которое для нее создала ее портниха Кристи Риллинг, и черных туфлях.
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