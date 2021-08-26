Какая красивая: премьер-министр Финляндии снялась в стильной фотосессии

В разговоре с журналистами премьер-министр Санна Марин подняла тему равенства.

"Женщины должны быть вовлечены в процесс восстановления экономики после того, как пандемия вызвала "негативную реакцию" на равенство во многих странах, поскольку они пострадали непропорционально", - заявила премьер-министр в интервью изданию Bloomberg.

Также Марин является матерью трехлетней дочери Эммы и работающей женщиной, которая руководит коалицией из пяти партий, возглавляемых женщинами, и занимается государственными вопросами.

Санна Марин / Getty Images

Ее правительство работает над продвижением гендерного равенства, начиная с более равного разделения домашних обязанностей. Реформа отпуска по уходу за ребенком в прошлом году была направлена ​​на то, чтобы отцы взяли на себя часть обязанностей матери по уходу за маленькими детьми.

Перед интервью Санна Марин снялась в фотосессии в официальной резиденции премьер-министра в Кесаранте, Хельсинки. Она появилась перед камерой в элегантном костюме, который состоял из белого жакета с черными пуговицами и черных брюках. Завершили ее образ строгие туфли и легкая укладка.

Санна Марин / Getty Images

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