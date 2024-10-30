Какая красивая: принцесса Како в голубом кимоно с цветами пришла на вечеринку в саду

Принцесса Японии в красивом традиционном наряде предстала на императорском мероприятиия.
Японская принцесса Како посетила осеннюю вечеринку в императорском саду дворца Акасака в Токио.
Там она продемонстрировала нежный образ. На ней было традиционное японское кимоно голубого цвета с изображением цветов и листьев осенних оттенков. Образ Како дополнила оранжевым оби с золотистой и белой флористической вышивкой и поясом-веревкой в тон.
Аутфит принцесса дополнила белыми носками, обувью дзори и перламутровым клатчем с принтом. У нее была элегантная прическа и нежный макияж. Како выглядела очень красиво.
На мероприятии присутствовали император Японии Нарухито, императрица Масако, принцесса Кико и принцесса Айко.
Напомним, принцесса Како в твидовом костюме и керамических серьгах посетила выставку картин.
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