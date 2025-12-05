Какая красивая семья: принц Уильям и трое их с Кейт детей приехали на рождественский концерт

Семья принца и принцессы Уэльских / © Associated Press

Одним из самых ожидаемых событий в королевском рождественском календаре является концерт «Вместе на Рождество», которому положила начало принцесса Кейт в 2021 году. Мероприятие проводится в Вестминстерском аббатстве.

Каждый год Кэтрин радует поклонников своими красивыми образами, а также берет на концерт детей — принца Джорджа, принца Луи и принцессу Шарлотту.

Семья принца и принцессы Уэльских / © Associated Press

Семья прибыла на мероприятие после принцессы вместе с принцем Уильямом. Трое детей пары были одеты в синем цвете, но мальчики также дополнили образы зелеными галстуками, которые перекликались с образом их мамы.

10-летняя принцесса Шарлотта была в синем сатиновом платье и коротком кардигане, которые сочеталась с колготками и балетками. На платье девочки был широкий белый воротник с рюшами. Также волосы Шарлотты были собраны и закреплены большим черным бантом.

Сама же принцесса Уэльская выбрала для мероприятия изумрудное пальто от бренда Catherine Walker, которое уже неоднократно носила ранее.

